Personel sayısı katlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yurttaşa yükü bu kez personel sayısıyla ortaya konuldu. Personel sayısı 2 bin 594’e, gideri ise 940,3 milyon TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ülkede 9 Temmuz 2018 tarihinde uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomiden eğitime, sağlıktan yargı sistemine kadar en temel alanlarda büyük tahribatlara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karar alma süreçleri hızlanacak, Türkiye uçuşa geçecek” dese de yeni sistem, en çok hantallığı nedeniyle tartışıldı. Yeni sistem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı personeli sayısında da çarpıcı artış yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yurttaşa getirdiği mali yüklerden birini oluşturan Cumhurbaşkanlığı’nın personel sayısı ve personel gideri astronomik boyutlara ulaştı.

2 BİN 500'Ü AŞTI

Resmi verilere göre 2017-2023 döneminde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1.328 yeni personel istihdam edildi. Böylelikle 2017 yılında 1.266 olan Cumhurbaşkanlığı personeli sayısı, 2023 Haziran sonu itibarıyla 2 bin 594’e yükseldi.

MİLYARLARCA LİRA

2023 itibarıyla 2 bin 594’e dayanan Cumhurbaşkanlığı personelinin 2 bin 451’inin memur, 143’ünün ise sözleşmeli olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı personeli için 2024 yılı için teklif edilen bütçe ile 2025 ve 2026 yılları için öngörülen bütçe teklifi de dikkat çekti. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı personel gideri için 2 milyar 225 milyon 960 bin TL ödenek ayrılırken 2025 ve 2026 yıllarında ayrılması planlanan personel gideri sırasıyla 2 milyar 470 milyon 863 bin TL ve 2 milyar 717 milyon 988 bin TL olarak kaydedildi.

6 YILDA 2 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Cumhurbaşkanlığı personel sayısında 2017-2023 döneminde yaşanan çarpıcı artış, yıllara göre şöyle sıralandı:

2017: 1.266

2018: 2.374

2019: 2.687

2020: 2.505

2021: 2.508

2022: 2.550

2023: 2.594