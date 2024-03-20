Personelin şapkası tasarrufa takılmış

Kamu çalışanına yapılan koruyucu kıyafet yardımı 14 yıl sonra kesildi. Bu kıyafetlere şapka ve polar da dahil. Kesintinin gerekçesi ise tasarruf tedbiri.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Mart’ta tüm KİT’ler ve kamu kurumlarına yazı göndererek, memurların giyim yardımının kesilmesini talep etti. TCDD, TKİ, ÇAYKUR ve BOTAŞ’ın da yer aldığı bazı kurumların personeline kıyafet ve koruyucu kıyafet yardımı uygulamasından vazgeçildi.

CHP Milletvekili Murat Emir, yüz binlerce memurun yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine de taşıdı. “Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilmiş. Çifte maaşlarından, lüks harcamalarından tasarruf yapmayan bürokratlar, kemer sıkmaya seçimi bile beklemeden, şimdiden memurun sağlığından başladı” diye konuştu. Emir, Bakan Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şöyle dedi: “Yardımın durdurulmasına Sayıştay’ın uyarıları ve tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilmiş. Tüm memurlar adeta cezalandırılmış. Karara uymayanların yardım bedelinin sorumlulardan tahsil edileceği belirtilerek aba altından sopa gösterilmiştir.”

Emir, söz konusu yazıyı yazanın ise çifte maaşlı bir bürokrat olduğunu söyledi.

KORUYUCU GİYİM YARDIMI NEDİR?

Kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yeraltı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin verilmesini kapsıyor. Kış şartlarında, kargo dağıtan personele verilen polar ya da yazın arazide çalışma yürüten personele verilen şapkalar da “Koruyucu giyim malzemesi” sınıfına giriyor.