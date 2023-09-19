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Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 19.09.2023 00:51
  • Giriş: 19.09.2023 00:51
  • Güncelleme: 19.09.2023 00:53
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
İHA

Peru'nun güneyinde yer alan Huancavelica şehri yakınlarında yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığını, otobüsün virajdan geçtiği sırada kontrolü kaybederek yoldan çıktığını ifade etti.

Otobüs şirketi kazadaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini açıklarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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