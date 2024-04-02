Peru'da ‘Rolexgate’ yolsuzluk soruşturması: 6 bakan istifa etti

Peru’da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte hakkında yasa dışı zenginleştiği iddiaları ile yürütülen ‘Rolexgate’ yolsuzluk soruşturmasının ardından İçişleri Bakanı Victor Torres ve Eğitim Bakanı Miriam Ponce'un da aralarında olduğu 6 bakan, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Dünya 02.04.2024 12:17 Giriş: 02.04.2024 12:17

Güncelleme: 02.04.2024 12:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA