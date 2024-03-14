Peru’da silah kaçakçılığı operasyonu: Türkiye’nin de adı geçiyor!

Peru’da silah ticaretine yönelik operasyonda ABD ve Türkiye’den ithal edilen silahların Peru ve Ekvador’daki yasadışı örgütlere satıldığı ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre Peru’ya “silah ve mühimmat” ithalatı 2011 yılında 308 bin 340 dolarken, bu miktar 2023 yılında 2 milyon 228 bin 261 dolara çıktı.

Peru’da yasadışı silah ticaretine yönelik yaklaşık 700 polisin katıldığı ve dört kentte eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Peru Organize Suçlar Savcısı Jorge Chavez, Ekvador’daki başkan adayının öldürüldüğü olayda kullanılan silahın da operasyonun yapılan şirketlerden biri tarafından sağlandığını, bu bilginin doğrulanması için Ekvador polisinden teyit beklediklerini açıkladı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, operasyonda, ABD ve Türkiye’den ithal edilen silahları, Peru ve Ekvador’daki yasadışı örgütlere satan bir çete çökertildi.

Çetenin, silah ruhsatı alabilecek dar gelirli kişileri tespit ederek bu kişilere finans ve avcı ruhsatı sağladığı, satın alan kişinin bir süre sonra aldığı silahın kaybolduğu ya da çalındığını bildirmesinin ardından silahları Peru ve Ekvador’daki organize suç örgütlerine fahiş fiyatlara sattığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana toplam 14 bin 940 kayıp ya da çalıntı silah bildirilen Güney Amerika ülkesinde, Peru Ulusal Polisi’nin (PNP) evlere ve silah satan mağazalara dört ilde eş zamanlı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ABD Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

“SORUNUN KAYNAĞI UYUŞTURUCU GELİRİ”

Perulu güvenlik uzmanı Jaime Rivera’ya göre Latin Amerika’da için en büyük tehlike organize suç örgütleri.

Rivera bugün Ekvador’da ve Haiti’de kriz boyutuna ulaşan güvenlik sorununun farklı seviyelerde de olsa Latin Amerika’nın birçok ülkesinde yaşandığını, sorunun artarak büyümesindeki esas nedenin ise suç örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği devasa gelir ve silah gücü olduğunu belirtti.

Rivera, Peru’da silah ticaretini yapanların daha çok uyuşturucu kaçakçılığı ve tetikçilik yapan gruplar olduğunu; ülkede çok sayıda uluslararası kartelin faaliyet gösterdiğini, suç örgütlerinin bürokratlarla kurdukları çıkar ilişkileri sayesinde ülkedeki suç, şiddet ve silahlanma sorununun arttığını söyledi.

📽️| Cómo resultado de un megaoperativo, allanamiento y descerraje, agentes de la #Diviac capturaron a 18 presuntos integrantes de la organización criminal Los Abastecedores de Lima y Callao, dedicados al tráfico y blanqueo de armas de fuego a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/VTonHQd2GT — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 13, 2024

“LATİN AMERİKA’DA TÜRK YAPIMI SİLAH SAYISI ARTIYOR”

Güney Amerika’da silah kaçakçılığı ve ateşli silah kullanımını takip eden Cries adlı sivil toplum örgütü başkanı Serbin Pont, son dönemlerde Latin Amerika’da Türk yapımı silahların arttığını belirtti.

Bölgede Türk malı silahların daha çok Paraguay’dan Brezilya’ya kaçırılmak istenirken ele geçirildiğini belirten Pont, Peru’dan Ekvador’a götürülen silahlar arasında Armaq tabancası ile ABD ve Türkiye’de de üretilen AR-15 adlı tüfeğin yer aldığına dikkat çekti.

PERU’YA SİLAH İHRACATI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin Peru’ya “silah ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” ihracatı 2011 yılında 308 bin 340 dolarken, bu miktar 2022’de 1 milyon 21 milyon 112 dolara, geçen seneyse 2 milyon 228 bin 261 dolara çıktı.

Türkiye’nin geçen yıl en çok silah ve mühimmat ihraç ettiği Latin Amerika ülkeleri 4,97 milyon dolarla Guatemala olurken, onu yaklaşık 4,47 milyon dolarla Ekvador izledi.