Pervasız Tiyatro sezonu "Merhaba Halikarnas Balıkçısı" oyunu ile açacak

2005 yılında Aykut Taşkın ve İlker Ayrık tarafından kurulan Pervasız Tiyatro yeni sezonda perdelerini 'Merhaba Halikarnas Balıkçısı' adlı oyun ile açıyor.

2005 yılında kurulan Pervasız Tiyatro, yeni sezonu "Merhaba Halikarnas Balıkçısı" oyunu ile açacak.

Ömrünün önemli bir bölümünü Muğla'nun Bodrum ilçesinde sürgün olarak yaşayan Halikarnas Balıkçısı mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatından bir kesit, Pervasız Tiyatro tarafından 'Merhaba Halikarnas Balıkçısı' adlı oyun ile sergilenecek.

Halikarnas Balıkçısı mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Resimli Hafta Dergisi’nde 1925’te kaleme aldığı ‘Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Ölüme Nasıl Giderler’ başlıklı yazısından dolayı İstiklal Mahkemesi’nde yargılanır.

Suçlu bulunur ve üç yıl kalebentlik cezası alarak Bodrum’a sürgün edilir.