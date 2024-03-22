Pes dedirten savunma: Bir şey hatırlamıyorum

Antalya'da 10 yıldır birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" demesi tepki çekti.

Olay, 15 Ocak'ta saat 00.30 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gündüz, Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Yılmaz Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Gündüz ile taraf avukatları katıldı. Gündüz, Burcu Gezersoy'un öldüğüne ilişkin olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ve kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.