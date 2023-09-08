"Pes" dedirten savunma: Öldürmedim, kazayla oldu

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. 4 kurşunla yaşamını yitiren Çolakoğlu'nun erkek arkadaşı Hasan Fakoğlu'nun “Olay kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim” diye savunma yapması tepkiye neden oldu.

Fakıoğlu, geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesindeki evine geldi. Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında Fakıoğlu, olayın kaza olduğunu öne sürdü. Fakıoğlu, “Silahla intihar etmeye çalıştı, almaya çalıştım kargaşa oldu. Bu sırada silah patladı" dedi. Mahkeme başkanının, Çolakoğlu’nun 4 mermiyle öldüğünü söylemesi üzerine Fakıoğlu, “4 mermi olduğunu karakolda öğrendim. Olay kazayla meydana geldi, ben öldürmedim” diye karşılık vermesi tepki çekti.

DHA