Petrol fiyatları yılı yüzde 10 düşüşle kapatacak

Petrol fiyatları, yılı düzde 10 düşüşle kapatıyor. Bu düşüş, pandeminin etkili olduğu 2020'den beri en hızlı düşüş olacak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatları 2023 yılını yaklaşık yüzde 10 düşüşle tamamlayacak. Üretim kesintiler ve enflasyonun dizginlenmesi için uygulanan politikaların düşüşte etkiliği olduğu belirtilirken yüzde 10'luk düşüş bundan öceki son iki yılın toplamına denk geliyor.

Reuters'ta yer alan analize göre OPEC+'nın üretim kesintileri fiyatları desteklemekte yetersiz kalırken göstergeler bu yılki en yüksek seviyelerinden yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından Yemen'deki İran destekli Husilerin gemileri hedef almaya başlamasının ardından büyük firmalar Kızıldeniz rotalarını kullanmayı bırakması gibi jeopolitik gelişmeler de arz-talep dengesinde değişikliğe yol açabiliyor.

Bölgesel çatışmaların artması da pandeminin talebi vurduğu ve fiyatları düşürdüğü 2020'den bu yana petrol fiyatlarının en düşük seviyede yılı tamamlamasının nedenleri arasında gösteriliyor.