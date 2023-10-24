Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Petrol fiyatları, İsrail-Filistin çatışmasının petrol ihracatçılarının bulunduğu bölgeye sıçraması endişesiyle yükselmeye devam ediyor.
Yatırımcılar, çatışmanın etraftaki ülkelere de yayılması halinde petrol arzını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
Dün 92,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,50 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 90,28 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,94 dolardan alıcı buldu.
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