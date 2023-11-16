Petrol Ofisi'nden BP hamlesi: Rakam belli oldu, açıklama bekleniyor

2000 yılında özelleştirilen ve bugün Cenevre merkezli Vitol şirketinin sahibi olduğu Petrol Ofisi’nin, BP Türkiye’yi satın aldığı iddia edildi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre, resmi açıklama bugün yapılacak. Sektör kaynakları satış tutarının 450-500 milyon Euro civarında olduğunu belirtti.

Petrol Ofisi’nin Türkiye’de 700 akaryakıt istasyonu bulunan BP (British Petroleum) Türkiye'yi satın aldığı iddia ediliyor. Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgiye göre bugün (16 Kasım 2023) devir işlemiyle ilgili bir açıklama yapılacak.

Borsatek'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise anlaşma dün akşam taraflar arasında imzalandı, resmi duyuru bugüne bırakıldı. Sektör kaynaklarına göre satış tutarı 450-500 milyon Euro civarında.

Temmuz ayında Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, BP ile görüşme süreçlerine ilişkin soruyu, "Maliyet odaklı bir şirket olduğumuz için ya da ölçek ekonomisine önem verdiğimiz için her türlü konsolidasyon imkanını değerlendiriyoruz" şeklinde yanıtlamıştı.

23 YIL ÖNCE ÖZELLEŞTİRİLDİ

24 Temmuz 2000'de şirket özelleştirilen Petrol Ofisi'nin yüzde 51'i önce İş Bankası-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye devredilmiş, Doğan Holding 2005'te Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerin tamamını devralmıştı.

Avusturya petrol şirketi OMV hisselerin 13 Mart 2006'da yüzde 34'ünü 1.054 milyar dolara, 2010 sonunda ise kalan hisselerinin yüzde 54,17'sini Doğan Holding'den 1 milyar Euro karşılığı satın alarak şirketteki toplam payını yüzde 95,75'e çıkartmıştı.

Bu işlem sonrası Borsa İstanbul'dan çıkartılan Petrol Ofisi'nin yeni sahibi OMV tarafından 2016'da tekrar satışa çıkartılmış ve 3 Mart 2017'de Petrol Ofisi'nin Cenevre merkezli Vitol şirketi tarafından tüm hisselerinin 1,368 milyar Euro karşılığında satın alınacağı açıklanmıştı. Satın alma işlemi Vitol'ün Türkiye'deki şirketi VIP Turkey Enerji A.Ş. aracılığıyla 13 Haziran 2017'de tamamlandı.

1912'de Türkiye pazarına giren BP ise 1956’dan bu yana BP Türkiye olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2022 yılı sektör raporuna göre yaklaşık 700 istasyonu bulunan BP Türkiye'nin yıllık satışı yaklaşık 2.3 milyon ton ve pazar payı yüzde 7,7.