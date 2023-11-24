PFDK’den Ali Koç ve Dursun Özbek’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

1- Fenerbahçe’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



2 - Galatasaray’ın, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."