PFDK’den Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray ve Beşiktaş para cezası verildiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise açıklamaları nedeniyle 400 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a ’sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar’ nedeniyle 400 bin TL, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 400 bin TL, Galatasaray’a da ’merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi’ ve ’taraftarlarının neden olduğu saha olayları’ nedenleriyle toplam 339 bin TL para cezası verdi.



TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:



RAMS Başakşehir’in, 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribünü C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir idarecisi Murat Yaman’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir idarecisi Murat Yaman hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



MKE Ankaragücü’nün, 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 403, 404, güney kale arkası 203, 204, doğu tribün 305, batı VIP tribün VIP B, VIP sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe’nin, 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Gaziantep FK’nın, 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray’ın, 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Çaykur Rizespor’un, 01.09.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu maraton tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Hatayspor’un, 03.09.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor’un, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adana Demirspor’un, 03.09.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst D2, E2, F2, G2, H2 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Trabzonspor’un, 01.09.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Beşiktaş’ın, 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."