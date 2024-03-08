PFDK’den Burak Yılmaz’a 1 maç ceza

PFDK, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Kayserispor’a toplam 192 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor’a toplam 192 bin TL para cezası, Teknik Direktör Burak Yılmaz ise 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

PFDK, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ile Kayserispor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle sarı kırmızılı kulübe 192 bin TL para cezası verdi.

1 MAÇ VE PARA CEZASI VERİLDİ

Karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz’a da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK’den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kayserispor Kulübü’nün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz’ın, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."