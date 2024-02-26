PFDK’nin Icardi kararının ardından kulüplerden karşılıklı açıklamalar

PFDK'nin Galatasaray’ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi hakkında verdiği 1 maçlık ceza futbol kulüplerinin hiçbirini memnun etmedi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan arka arkaya açıklamalar geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro İcardi için vermiş olduğu 1 maçlık ceza hakkında üç büyük kulüpten peş peşe açıklama geldi.

Galatasaray, Arjantinli forvet için Tahkim Kurulu’na itiraz ederken; Fenerbahçe Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaş’ın açıklamasında ise siyah beyazlı kulübün geçmiş yıllarda benzer gerekçelerle futbolcularının aldığı cezalar hatırlatıldı.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden 1 maçlık cezaya itiraz etti

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rakip tribünlere yapılan utanmaz harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli. Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.”

“GÜZEL OYUNUN KORUNMASI HAKKINDA DURUŞUMUZU GÖSTERMİŞTİR”

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada ise Galatasaraylı Icardi'ye PFDK tarafından verilen 1 maç men cezasına değinilerek "Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş JK olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken son bir haftadır yaşanan gayrı ahlaki bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp, bu baskı sonucu istediklerini almışlar, bir taraftan iyi niyet taşımayan bir sebeple Asbaşkanımızı VAR sisteminin kullanımı ile ilgili eleştirileri nedeniyle TFF ve MHK gömleği giyerek savcılığa şikayet etmeleri tutarsızlıklarının açık ve net tanımıdır" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY TAHKİM’E BAŞVURACAK

Galatasaray ise PFDK'nin 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu ve kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterdi.

Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer aldı.

Galatasaray'ın savunma örneği şöyle:

"Kocaelispor futbolcusu Oğuz Ceylan 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle FDT md 36 (SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET) kapsamında PFDK 'ya sevk edilmiş ve yalnızca 10.000 TL para cezasına çarptırılmıştır. Mauro Icardi ise Ankaragücü müsabakasında yaptığı iddia edilen hareket sebebiyle FDT md 41 (KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME) kapsamında PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 müsabakadan men cezası ile 19.500 TL para cezasına çarptırılmıştır."