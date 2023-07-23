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Phelps'i geride bıraktı: Fransız Leon Marchand 400 metre karışıkta dünya rekoru kırdı

Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. Bir önceki rekorun sahibi Phelps, 4:03.84 derecesini 2008 Pekin Olimpiyatları'nda elde etmişti.

Spor
  • 23.07.2023 16:47
  • Giriş: 23.07.2023 16:47
  • Güncelleme: 23.07.2023 17:38
Kaynak: AA
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Phelps'i geride bıraktı: Fransız Leon Marchand 400 metre karışıkta dünya rekoru kırdı
Fotoğraf: AA

Fransız yüzücü Leon Marchand, 400 metre karışık dünya rekorunu kırdı  

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yurttaşı Michael Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.

Marchand, Japonya'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde 15 yıllık rekoru kırmış oldu. 

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