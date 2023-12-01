Pilot ve kabin memurlarına alkol testi uçuş sonrası da yapılacak

Türk Hava Yolları'nda görevli kaptan pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yapılan alkol ve psikoaktif madde testi alınan kararla uçuş sonrası da yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yaptığı alkol ve psikoaktif madde testini sefer dönüşlerinde de uygulayacak.

THY'nin pilotlara ve kabin memurlarına yolladığı duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak testlerin İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçuştan dönen ve görevli ekiplerce seçilen bazı pilot ve kabin memurlarına test uygulanacağı aktarılan duyuruda, konu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin, iniş sonrasında uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından ekiplere tebliğ edileceği kaydedildi.

Yapılacak testlerin uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.