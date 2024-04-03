Pilotların ailesi adalet bekliyor

Erdoğan’ın helikopter pilotluğunu yapan Ersin Erdal’ın oğlu Ersel Erdal iki genç pilotun ölümüne neden oldu. Davanın ilk duruşması yarın görülecek.

İsmail ARI

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışan üç pilotunun bulunduğu araç seyir halindeyken TIR’a arkadan çarptı. Sadece araç sürücüsünün kurtulduğu, iki pilotun ise hayatını kaybettiği kazanın duruşması yarın görülecek.

19 Aralık 2023’te meydana gelen kazada, THY pilotu Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş hayatını kaybetti. Dağ ile Güneş’in hayatını kaybetmesine neden olan, araç sürücüsü pilot Ersel Erdal’ın ise alkollü olduğu tespit edildi.

İÇKİLİ ARAÇ KULLANDI

Erdal ifadesinde, “TIR’ın kendi şeridine doğru kayar gibi olduğunu, sol şeride geçmeye çalışırken kaza yaptığını, takla atarak bariyerlere çarptığı ve araç durduktan sonra bilincinin yerine geldiği, aracının içini kontrol ettiğinde arkadaşlarının vefat ettiğini fark ettiğini, yola çıkmadan evvel 1-2 tane bira içtiği ancak bilincinin yerinde olduğunu” söyledi. Olay yerinde 0,91 promil, muayene götürüldüğü hastanede ise 1.69 promil alkollü olduğu belirlenen Erdal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza Duruşma Savcıları Bürosu tarafından iddianamede hazırlandı. İddianamede Erdal’ın “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılması istedi.

Tutuklu yargılanan Ersel Erdal’ın babası Ersin Erdal ise Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde helikopter pilotluğunu yapmıştı. Hatta 2005 yılında Star gazetesinde yayımlanan bir haberde, “Başbakan’ın pilotu olan Emniyet Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Ersin Erdal’ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli askerler ile tartıştığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Erdal’ı yazılı olarak İçişleri Bakanlığı’na şikâyet ettiği ve hakkında soruşturma açılmasını istediği” belirtilmişti.