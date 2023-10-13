Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne polis baskını: Gözaltılar var

PSAKD Sarıyer Şubesi Zeynep Yıldırım Cemevi’ne polis baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında da birçok kişi gözaltına alındı.

Güncel 13.10.2023 13:54 Giriş: 13.10.2023 13:54

Güncelleme: 13.10.2023 14:02 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: MA

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Armutlu Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şubesi Zeynep Yıldırım Cemevi’ne sabah saatlerinde polis baskın düzenledi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre içeride kimsenin bulumadığı saatte düzenlenen baskında derneğin kapısı kırıldı. Baskında cemevinde bulunan bazı evraklara el konulduğu bildirildi. Polis, eş zamanlı olarak başka adreslere de baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında cemevi yöneticisi Dursun Çiçek’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden Madımak anmasındaki polis müdahalesine tepki