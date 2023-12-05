PISA raporu: Türkiye, eğitimde yine OECD ülkelerinin gerisinde kaldı!

PISA, Covid-19 salgını sırasında dünya genelinde eğitimde düşüş olduğunu ortaya koydu. PISA 2022 uygulamasında Türkiye ise 81 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer aldı. 2022 raporuna göre katılımcı 81 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanı 438, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 472 ’olurken Türkiye’nin matematik alanındaki ortalama puanı 453 olarak ölçüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Covid-19 salgını döneminde, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi.

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Covid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.

DÜNYA GENELİNDE MATEMATİKTE 15 PUANLIK DÜŞÜŞ

Rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018'te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi.

Matematik alanında 69 puanla en büyük düşüşü gösteren Arnavutluk'u, 39 puanla Ürdün'ün takip etti.

Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü.

TÜRKİYE MATEMATİK, FEN VE OKUMA BECERİSİ ALANINDA NE DURUMDA?

Türkiye'nin 2003 yılından beri katıldığı PISA araştırmasının 2022 raporuna göre katılımcı 81 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanı 438, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 472 ’olurken Türkiye’nin matematik alanındaki ortalama puanı 453 olarak ölçüldü.

Türkiye bu puanla Yunanistan, Şili, Meksika, Kosta Rika ve Kolombiya olmak üzere beş OECD ülkesinin de olduğu toplam 42 ülkeden daha yüksek performans gösterdi.

Türkiye fen alanında 81 ülke arasında 34'üncü, OECD ülkeleri arasında 29'uncu sırada yer alırken okuma becerileri alanında ise sırasıyla 36'ncı ve 30'uncu oldu.

PISA sonuçlarına göre Türkiye’de matematik alanında öğrencilerin yüzde 61,3’ü, fen alanında yüzde 75,3’ü ve okuma becerileri alanında yüzde 70,7’si asgari performans düzeyine ulaştı.

Üst performans düzeyindeki öğrenci oranları ise matematik alanında yüzde 5,4, fen alanında yüzde 4, okuma becerileri alanında yüzde 1,9 oldu.

HER 10 ÖĞRENCİDEN 3'Ü DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

Araştırmada Türkiye’de yaklaşık her on öğrenciden üçü okulda kendini yalnız, dışlanmış gibi ve okula ait değilmiş gibi hissettiğini bildirdiği tespit edildi.

Her on öğrenciden yedisi ise kendini okula ait hissettiğini, diğer öğrenciler tarafından sevildiğini ve diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurduğunu bildirdi.

Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek, 2022'de 15 yaş grubuna uygulanmıştı.

OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.

Kaynak: AA, Euronews