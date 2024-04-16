Piskoposa kalemle saldırı

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Avustralya’nın Sidney kentinde üç gün içinde ikinci saldırı paniği yaşandı. ‘TikTok Piskoposu’ olarak tanınan Mar Mari Emmanuel Sidney’deki Süryani kilisesindeki ayin sırasında saldırıya uğradı.

30’lu yaşlardaki saldırgan ayin sırasında kürsüye yaklaşarak piskoposun vücuduna kalem sapladı. Cemaatin araya girmesiyle uzaklaştırılan saldırgan gözaltına alındı.

Sidney’de cuma günü de Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde 40 yaşındaki saldırgan Joel Cauchi beşi kadın, bir erkek altı kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.