Piyanist Evgeny Grinko’dan 'Uzun İnce Bir Yoldayım' yorumu

Evgeny Grinko'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' yorumu, 17 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak.

Rus piyanist Evgeny Grinko, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini yorumladı.

Grinko'nun yeniden düzenlediği eser, piyano versiyonu olarak kaydedildi.

Rus piyanistin 'Uzun İnce Bir Yoldayım' yorumu, 17 Mayıs'ta dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

"HAYATI SADE AMA ETKİLEYİCİ BİÇİMDE ANLATIYOR"



Grinko, şarkının sözlerinin kendisini çok derinden etkilediğini belirterek, kendisini Aşık Veysel'in müzikal yaklaşımına yakın bulduğunu söyledi.

Grinko, parça hakkında şunları söyledi:

"Şarkıyı her ne kadar enstrümantal olarak kaydetmiş olsam da sözleri, hayatı çok sade ama etkileyici bir dille anlatıyor. Ayrıca Türkiye'de, Azerbaycan'da ve İran'da verdiğim konserlerde kat ettiğim binlerce kilometre, beni bu şarkıya daha da yakın hissettirdi. Aslında bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim."

Eser, sanatçının 3 şarkılık "Outtakes 2" isimli kısa albümünden yayınlanacak ilk çalışma olacak. Albümde ayrıca 'Once Upon A Time' ve 'Velvet Elephant' şarkılarının farklı versiyonları da yer alacak.

Sanatçının 2018'de yayınladığı "Outtakes" albümünün devamı niteliğinde olan "Outtakes 2" albümünün tamamı ise 21 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.