Piyasa değeri 10 milyon TL: Yalova'daki limanda esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyon kapsamında piyasa değeri 10 milyon
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bolat, sosyal medya hesabından Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Bolat, açıklamasında, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 2, 2023
Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü… pic.twitter.com/wshoucO7gc