Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Piyasa değeri 10 milyon TL: Yalova'daki limanda esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyon kapsamında piyasa değeri 10 milyon

Güncel
  • 02.11.2023 09:45
  • Giriş: 02.11.2023 09:45
  • Güncelleme: 02.11.2023 09:53
Kaynak: AA
Piyasa değeri 10 milyon TL: Yalova'daki limanda esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bolat, açıklamasında, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 