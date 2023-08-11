Piyasalarda ABD etkisi: Gram altın ne kadar oldu?

ABD'deki enflasyon verilerinin küresel piyasalardaki satış baskısı devam ederken altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.740 lira, Cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor.

Ekonomi 11.08.2023 12:01 Giriş: 11.08.2023 12:01

Güncelleme: 11.08.2023 12:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos