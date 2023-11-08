Piyasalarda bugün: Dolar rekora yakın, Euro 30 liranın üzerinde!

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,4946'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,5250 seviyesinde, Euro/TL ise 30,4950 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5240 liradan, Euro 30,4950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,5220 liradan alınan dolar, 28,5240 liradan satılıyor. 30,4930 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 30,4950 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 30,4060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışına devam ederken, dünya genelinde artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarında oynaklığı besliyor.

Piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor.

Dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Bowman, tahvil faizlerinde eylül ayından bu yana yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da tahvil faizlerinde son haftalarda görülen artışın, tahvil piyasası için "depremden" başka bir şey olmadığını aktardı. Waller, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 4,9'luk büyümesinin ise Fed'in bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken izlenmesi gereken bir performans olduğunu dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için bankanın geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ifade etti.

Öte yandan, yavaşlayan ekonomik aktivitenin talep tarafını olumsuz etkileyeceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 değer kaybederek 81,6 dolara inerken, yeni günde de yüzde 0,4 azalışla 81,3 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün yön arayışının hakim olduğu görülürken, bölgede makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün, açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1,4 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dünkü açıklamalarında, ECB'nin politika faizlerini bir süre burada tutmaya odaklandığını söyledi.

Asya pay piyasalarında yeni günde satış baskısı öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.