Piyasalarda bugün: Euro 28, dolar 25 liranın üzerinde

Merkez Bankası'nın 750 baz puan faiz artırma kararının ardından 25,2840 TL'ye düşen dolar haftanın son işlem gününe 25,9680 liradan, 27,3816 TL'ye gerileyen euro ise 28,0260 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 25,9680 liradan, euro 28,0260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 25,9660 liradan alınan dolar, 25,9680 liradan satılıyor. 28,0240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,0260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 25,6970 lira, euronun satış fiyatı ise 27,8530 lira olmuştu.

FAİZ KARARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün, piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkarmıştı. Piyasa beklentisi, 250 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Karar sonrası dolar/TL, dün 25,2784'le 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 5,2 altında 25,7874'ten tamamladı.

Euro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.