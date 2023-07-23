Piyasalardan para çekme operasyonu

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmaya KKM ile başladı. Piyasadaki TL fazlasının zorunlu karşılıkla çekilmesi planlanıyor. Seçim öncesi kura müdahale için rezervleri yakan Banka, rezerv biriktirmek adına dolar alıyor.

BirGün ANKARA

Merkez Bankası, son faiz kararının ardından parasal sıkılaştırma yani para musluklarının kısılması sürecini hızlandırmaya karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15 oldu. Ocak ayında, 3 aydan uzun süreli KKM'lerde zorunlu karşılıklar sıfırlanmıştı.

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı olarak tanımlanıyor.

Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini amaçlıyor. Ayrıca KKM’nin bankalara maliyetini artıracağı için KKM mevduat faizlerinin gerilemesi ve cazibesinin azalması da bekleniyor.

KISMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ekonomi yönetimi seçim öncesi açılan muslukları bu yöntemlerle kısmaya çalışıyor. Seçim öncesi yaklaşık dokuz ay boyunca 19 TL dolaylarında olan dolar kuru, seçimden iki gün sonra, 20 TL’yi geçti. Seçimlerin ardından TCMB’nin müdahaleyi gevşettiği düşünülse de 20 gün boyunca 26 TL seviyesinde kalması yeniden müdahale edildiği şeklinde yorumlandı. Seçimlerin ardından kura müdahale gevşese de sonlanmadı. Seçim öncesi rezerv satışlarıyla dolar kurunu baskılayan Merkez Bankası, son zamanlarda rezerv biriktirmek için dolar alıp karşılığında piyasadaki TL miktarını artırdığı için likidite bolluğu yaşanmaya başladı.

Öte yandan maaş artışlarıyla ödenen TL’nin artması ve seçim ekonomisi ile belli kesimlere aktarılan ödenekler nedeniyle de seçim sonrası piyasadaki TL miktarında artış yaşanmaya başladı. Piyasada TL’nin bollaşması ise dolar talebini yüksek kalmasına neden oluyor.

Piyasada artan TL miktarı Merkez Bankası’nın son verilerinde de dikkat çekiyor. Merkez Bankası rezerv biriktirirken dolaşımdaki para miktarı da artıyor. Merkez Bankası’nın son verilerine göre 14 Temmuz haftasında dolaşımdaki para miktarı 5 hafta öncesine göre yüzde 3,1 oranında arttı. Aynı dönemde Merkez Bankası’nın döviz rezervleri de yüzde 3,7 oranında artmış görünüyor.