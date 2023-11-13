Planet Earth III, nefes kesici manzaralarıyla yeniden ekranlarda

BBC’nin büyük beğeni toplayan serisi Planet Earth, üçüncüsüyle geri dönüyor. Sir David Attenborough’un seslendirdiği Planet Earth III, dünyanın en büyük yaşam alanlarını ve bu habitatlarda yaşayan olağanüstü hayvanları keşfettiği yepyeni 8 bölümüyle Pazar günleri BBC Earth kanalında ekranlara geliyor.

Uzun süredir beklenen doğa tarihi belgeseli Planet Earth (Dünyamız) serisinin sonuncusu Planet Earth III, Sir David Attenborough anlatımıyla ekranlara döndü.

Dünyanın en uç köşelerine yolculuk yapan 8 bölümlük üçüncü seri en ilginç ve şaşırtıcı türleri takip ediyor. Olağanüstü hikayeleri izleyiciyle paylaşan seri, her bölümünde kıyılar, denizler, okyanuslar, ormanlar gibi habitatları konu alarak dünyadaki tüm yaşam alanlarını kapsıyor.

Çekimi yaklaşık 5 yıl süren Planet Earth III, dünyanın ve yaşamın harikalarını ortaya çıkarmak için öncü film yapım teknolojisini kullanıyor.

Hafif insansız hava araçları, yüksek hızlı kameralar ve uzaktan kumandalı derin deniz dalgıçları gibi aletleri kullanarak el değmemiş ormanlardan en karanlık mağaralara kadar görülmemiş tüm manzaraları ekranlara taşıyor. İlk serinin yayınlanmasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra bilim, teknoloji ve dünyamızın nasıl değişip geliştiği gözler önüne seriliyor.

Her serisinde izleyiciyi dünyanın farklı bir güzelliğiyle bir araya getirmeyi amaçlayan Planet Earth serisinin ilki, dünyanın hayranlık uyandıran görüntüsüne tanık olmak ve izleyiciyi insan eli değmemiş vahşi doğa alanlarına götürmek üzerineydi.

Planet Earth II, izleyiciyi hayvanlarla yakın bir bağ kurmaya, onların yanında olmaya, zaferlerini ve mücadelelerini deneyimlemeye yönelikti. Serinin sonuncusu olan Planet Earth III’ün her bölümü el değmemiş ortamları, olağanüstü hayvanları ve hayatta kalmak için geliştirdikleri stratejileri gözler önüne sererek dünyaya yepyeni bir perspektiften bakıyor.

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