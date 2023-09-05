Plansızlık yine can aldı

Yanlış yapılaşma, altyapı sorunu ve plansızlıkla birlikte felakete dönüşen sağanak Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Samsun'da sele neden oldu. Felakette üç kişi hayatını kaybederken, üç aylık bir bebek ise sele kapılarak kayboldu.

HABER MERKEZİ

Çarpık kentleşme, dere yatakları çevresinde yapılaşma, altyapısızlık, plansızlık gibi nedenler her yağış sonrası benzer tablolara yol açıyor. Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı. Nevşehir'de iki, Aksaray'da ise bir yurttaş meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirdi. Aksaray'da 3 aylık Asel bebek ise sel sularına kapılarak kayboldu. Bebeği arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aksaray'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Seyir halindeki araçlar sele kapılırken, suların etkisiyle araçlar dereye sürüklendi. Çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinden mahsur kalan 5 yurttaş kurtarıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ise kayıp. Ulaşıma kapatılan yollarda araçlarda mahsur kalan 13 kişi kurtarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde 1 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

BEBEKTEN İZ YOK

Aksaray'da önceki gün akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları dün devam etti. Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD'dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı. Aramanın yapıldığı kanalda 70 kişiden oluşan ekip, "sondalama" yöntemiyle bebeği aradı. Bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden dün sabah taburcu edildiği öğrenildi. Selden kurtulan baba Nafiz Balcan da kızının arama çalışmalarını olay yerinde yakınları ile takip etti. Eşinin Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönüşte sele yakalandıklarını anlatan baba Balcan, "Yol yarılınca araba ile durduk, bekliyorduk. O sırada sel gelip arabayı götürdü. Eşim ile araçtan indik. Nasıl indik, kurtulduk, hatırlamıyorum. O sırada eşimin kucağındaki kızım da kayıp düşmüş. İnşallah bulunur" dedi. Selde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Gülseren En'in cenazesi ise dün Gücünkaya Camisi'nde kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. En'in, eşiyle Aksaray'daki evlerinde oturan kiracısı ile görüşmeye gittiği, dönüş yolunda sele kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Sel felaketine çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi Adem Çelik ise 1,5-2 metre yükselen suyun yarım saat durmaksızın aktığını söyledi. Suda kaybolup giden araçları gördüklerini aktaran Çelik, "55 yaşındayım, bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

OTOMOBİL SELE KAPILDI

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde de etkili olan yağış da sele neden oldu. İçinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şevket Şimşek ile 60 yaşındaki eşi Zöhre Şimşek hayatını kaybetti. Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu.

Kayseri’de de sağanak yağışın ardından Bünyan ilçesinde sel felaketi yaşandı. Yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı. Evlerde su baskınları olurken, tarım alanları zarar gördü, yollar su altında kaldı. Bünyan Belediyesi yaşanan felaketin ardından yurttaşlara acil ve ihtiyaç olmaması halinde evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Kayseri'nin Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Hacılar ilçelerinde de sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü.

17 KİŞİ KURTARILDI

Samsun'da sel nedeniyle otobüste mahsur kalan 17 kişi de kurtarıldı. İtfaiye ekipleri su basan 500 evde su tahliye ve kurtarma çalışması yaptı. Kentteki pek çok ilçede uyum eğitimine dün, bir gün süreyle ara verildi.