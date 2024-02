PlayStation oyun fiyatlarına zam geldi

PlayStation oyunlarında fiyat artışına gidildi. Oyun fiyatlarına en son bir ay önce zam yansıtılmıştı.

PlayStation oyun fiyatlarında The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve daha birçok AAA oyuna PlayStation mağazasında zam geldiği bildirildi.

Ekonomim'in aktardığı habere göre, oyun fiyatlarına yansıtılan zammın en düşük yüzde 30 olarak belirlendiği görüldü. Shiftdelete'nin aktardığına göre, Bilkom ve Sony’den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı oyunların güncel fiyatları şöyle:

The Last of Us Part 1: 2.249 TL

The Witcher 3 Complete Edition: 999 TL

Elden Ring: 1.499 TL

Red Dead Redemption 2: 1.629 TL

Cyberpunk 2077: 1.999 TL

Dark Souls 3: 1.879 TL

Mortal Kombat 1: 1.879 TL

Assassin’s Creed Mirage: 1.249 TL

Hogwarts Legacy: 2.249 TL

Final Fantasy XVI: 1.999 TL

Baldur’s Gate 3: 1.749 TL