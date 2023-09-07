PlayStation Plus üyelik fiyatlarına yüzde 600'lük zam

PlayStation Plus sürümlerinin en pahalısı olan Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldiği belirtildi. Resmi web sitesinde görüntülenen üyelik planında, Delux aboneliğinin yıllık fiyatı 2 bin 740 TL olarak güncelledi.

Kütüphanesinde bulunan 1000'den fazla eser ile oyun severlerin vazgeçilmezi olan PlayStation Plus, yeni bir zam kararı ile daha gündemde.

Gece yarısı PlayStation Plus'ın resmi web sitesinde görüntülenen bir üyelik planında Playstation Plus Delux aboneliğinin yıllık fiyatının yüzde 600 oranında bir zamla 2 bin 740 TL olarak güncelledi.

PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:



PlayStation Plus Essential

Aylık: 175 TL



3 Aylık: 440 TL



Yıllık: 1400 TL



PlayStation Plus Extra

Aylık: 260 TL

3 Aylık: 720 TL



Yıllık: 2340 TL



PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 305 TL



3 Aylık: 830 TL



Yıllık: 2740 TL