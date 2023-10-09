Plaza de Mayo Anneleri: Adaletsizlik artık yeter

Haber Merkezi

Arjantin’de 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde çocukları kaybolan Plaza de Mayo Anneleri Cumartesi Anneleri'ne destek mesajı gönderdi. Mesajda, “Cumartesi Anneleri’nin yanındayız. Galatasaray Meydanına dönüp, gözaltında kayıplarının akıbetini sorabilsinler diye dayanışma içindeyiz. Adaletsizliğe artık yeter!” ifadeleri kullanıldı.

LONDRA'DA EYLEM

İngiltere'nin başkenti Londra’da da Demokratik Güç Birliği tarafından yapılan çağrıyla Cumartesi Anneleri’yle dayanışma eylemi yapıldı. Trafalgar Meydanı’nda Ulusal Galeri önünde toplanan onlarca kişi, gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarını taşırken, Cumartesi Anneleri’ne İstanbul’da yapılan müdahale ve gözaltılar da protesto edildi. Kaybedilenlerin akıbetine ilişkin adalet talep edilirken, kurum temsilcileri çeşitli konuşmalarla devletin sorumluluğu altında Cumartesi Anneleri’ne müdahale edilmesini protesto etti.