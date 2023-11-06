Polat çifti operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı.

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği Mustafa Özalp’in 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı bahis' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeştu kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usûl kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.