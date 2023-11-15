Polat çifti sonrası düğmeye basıldı: 600 fenomen incelenecek

Dilan ve Engin Polat’la ilgili yürütülen soruşturma sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 600'e yakın fenomenin araştırılacağı, bu kişilerin lüks paylaşımlarının da inceleneceği öğrenildi.

haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken diğer fenomenlerle ilgili de harekete geçildi.

Odatv'de yer alan habre göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderiler ile içerikleri inceleyecek ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak.

Bu kapsamda 600’e yakın sosyal medya fenomenin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.

Ticaret Bakanlığı da internetten satılan ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için harekete geçerek e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni açıklamıştı.

Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.