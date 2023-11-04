Polat çifti soruşturması: Sıla Doğu adliyeye sevk sırasında plastik kelepçeyi çıkardı

Dilan ve Engin Polat çiftinin aralarında bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında otobüse binen Sıla Doğu'nun kolundaki plastik kelepçeyi çıkardığı görüldü.

Dilan ve Engin Polat çiftinin aralarında bulunduğu 18 şüphelinin adliyeye sevki sırasında otobüse binen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun kolunda plastik kelepçeyi çıkarması dikkat çekti.

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Adliyeye sevk sırasında şüpheli Sıla Doğu, otobüse bindiği sırada elindeki kelepçeyi çıkardığı görüldü.

Şüphelilerin Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sırasında, hastaneye gelen Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ise basın mensuplarının sorularına "Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Şükran Polat'ın kolundaki çok sayıda bilezik ise dikkat çekti.