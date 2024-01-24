Polat çifti soruşturmasının eski savcısı Kökçü'nün bilgisayar ve tabletine el konuldu

Gazeteci Barış Terkoğlu, Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı davanın savcısıyken Erzurum’a atandıktan sonra emekli olan savcı Gökalp Kökçü'nün telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital eşyalarına el konulduğunu yazdı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, kara para aklamak, yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklu yargılanan Dilan-Engin Polat çiftinin davasında savcı olarak görev yaparken Erzurum'a sürüldükten sonra emekli olan savcı Gökalp Kökçü ile ilgili yeni bir gelişmeyi bildirdi.

Sosyla medya hesabından paylaşım yapan Terkoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakkında birden fazla soruşturma açılan Kökçü'nün telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital eşyalarına el konulduğunu belirtti. Terkoğlu, Kökçü hakkındaki soruşturmalardan birinin sızıntı iddialarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen ve hakkındaki haberlerin ardından emekli olan savcı G.K ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Savcı G.K. hakkında birden fazla HSK soruşturması açılmıştı. HSK kaynaklarının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında savcı G.K.’nın telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital materyallerine incelenmek üzere pazartesi günü el konuldu. G.K. hakkındaki soruşturmalardan biri sızıntı iddialarıyla ilgiliydi."

Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen ve hakkındaki haberlerin ardından emekli olan savcı G.K ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Savcı G.K. hakkında birden fazla HSK soruşturması açılmıştı. HSK kaynaklarının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında… — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 24, 2024

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezleri sahibi Dilan-Engin Polat çifti ile Tayyar Taylan- Özlem Öz çiftinin soruşturmaları ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti. Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.

Kökçü'nün yabancı bir telefon numarası edinerek WhatsApp ağı kurduğu, bu ağ üzerinden çeşitli haberler sızdırdığı iddia edilmişti. Kökçü'nün kurduğu iddia edilen ağın, istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği belirtilmişti. Erzurum'a atanan Savcı Gökalp Kökçü hakkında çıkan haberler sonrası emeklilik dilekçesi vermiş, HSK tarafından kabul edilmişti.