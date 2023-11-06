Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik dosyadan çekildi

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat‘ın avukatı Çağdaş Çelik, müvekkillerinin tutuklanması sonrası dosyadan çekildiğini açıkladı.

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Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, dosyadan çekildi. Avukat Çağdaş Çelik, daha önce katıldığı bir programda ‘kara para aklama’ iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini açıklamıştı. TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan Çelik, Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Çelik, müvekkilerinin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılandığı davadan çekildiğini açıkladı. Çelik, "İddiaların delillendirildiğini kabul ediyor musunuz" sorusuna, "Hayır kabul etmiyorum. Dosyanın içeriğini görmedim" yanıtını verdi. Çelik, "Niçin bu kararı aldınız" sorusuna ise "Sadece dosyanın içinde olmak istemiyorum artık" dedi. Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında