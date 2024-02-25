Poliklinik randevusu alamayan acil serviste

Zeliha ASLAN

İstanbul Tabip Odası dün "Sağlık krizi ve acil servisler" başlıklı bir sempozyum düzenledi. Acil servislerde güncel sorunların konuşulduğu sempozyumda acil servislerdeki acil tanımının aciliyetinin kalmadığı, poliklinik işlevi görmeye başladığı vurgulandı.

Panelde konuşan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, ülkedeki acil servislerin yoğunluğuna dikkat çekerek "Polikliniklerde ihtiyaca yeterli yanıt verilmediği için sağlık hizmeti acil servisler üzerinden yürütülmeye çalışılıyor" dedi.

Hastaneler başvuran hastaların büyük bir kısmının sadece acil servislerde muayene olduğunu kaydeden Karcıoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerindeki aksaklıklara da dikkat çekti.

Karcıoğlu, çok basit üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin bile acil servislere başvurduğunu söyledi. Dr. Betül Ay ise özetle şunları söyledi:

“Acil serviste güvenli alanımız yok. Hastalarla birebir temas halindeyiz. Muayene alanımız güvenli değil. Hasta sayımız çok fazla ayrıca ekipman eksikliği ile çalışıyoruz."