Polis müdahalesinde gözünü kaybetmişti: AİHM'den eylemci için Fransa'ya soruşturma

AİHM, Fransa'da 2026 yılında 2016'da çalışma reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin attığı göz yaşartıcı bomba nedeniyle sağ gözünü kaybeden Laurent Theron'un başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, eylemciye "işkence", "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelede" bulunulduğu gerekçesiyle Fransa'ya soruşturma açılmasına karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016'da düzenlenen protestolarda polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden eylemciye "işkence", "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelede" bulunulduğu gerekçesiyle Fransa'ya soruşturma açtı.

RFI'nin haberine göre, AİHM, 2016'da çalışma reformuna karşı yapılan protestolarda polisin attığı göz yaşartıcı bomba nedeniyle sağ gözünü kaybeden Laurent Theron'un başvurusunu değerlendirdi.

Theron'un avukatları, yaptıkları yazılı açıklamada, 7 yıllık yasal mücadelede, AİHM'nin Theron'un davasında Fransa'ya karşı yasal işlem başlatmasıyla benzeri görülmemiş bir dönüş yaşandığını ifade etti.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

AİHM'nin Theron lehine karar vermesi halinde bu kararın, Fransa'da polis müdahalesi sonucu yaralanan eylemciler ve özellikle sarı yelekliler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Theron'nun avukatları, müdahale anında polisin herhangi bir tehdit altında olmadığını belirtirken ulusal mahkeme geçen yıl verdiği kararda "meşru müdafaa" yaptığı gerekçesiyle müdahalede bulunan polisi aklamıştı.