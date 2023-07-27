Polis yüksekokulu mezuniyetinde Diyanet Başkanı Erbaş dua okudu

Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende dua etti.

Polis Meslek Yüksek Okulları'nda 6'ncı dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurları için Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende dua etti.

ERDOĞAN: 15 TEMMUZ'DAN SONRA 41 BİN POLİSİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan bir taraftan polis teşkilatını FETÖ'cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermediklerini söyledi.

Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Erdoğan, Emniyet Teşkilatını güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldıklarını, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımının gerçekleştirildiğini bildirdi.