Polisi vuran kadın tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, KADES'le yardıma gelen, emniyetteki işlemleri sonrası kendisini evine bırakan polisi vuran 4 çocuk annesi B.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda polisin kendisine saldırdığını iddia etmişti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, KADES'le yardıma gelen, emniyetteki işlemleri sonrası kendisini evine bırakan polisi, vuran 4 çocuk annesi B.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda polisin kendisine saldırdığını iddia etmişti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı.

Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K. eşinden şikayetçi olmadı.

ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A., B.K.'ye eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine götürdü.

B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda 'Polis vuruldu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu. Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru S.A.'nın tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.