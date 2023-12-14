'Polisiz' diye arayıp kadınları tehdit ettiler!

HABER MERKEZİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, Ankara’daki üyelerinin ailelerini arayıp polis olduğunu söyleyen ve tehditte bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi’nde buluştu. Adliye önünde yapılan açıklamada, “Üyelerimize ve örgütlenme hakkımıza yönelik bu hukuksuz saldırının peşini bırakmayacağız” denildi.

Okunan basın açıklamasında, “25 Kasım kapsamında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasının ardından üyelerimizin aileleri, polis olduğunu söyleyen kişilerce arandı. Bu kişiler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yaptıklarını belirtti. Basın açıklamasına katılmak Anayasal hak, ailelerimizin aranıp tehdit edilmesi suçtur” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Üyelerimizin iş bulmakta zorlanacakları’ ve ‘terörle iltisaklı yapılara katıldıkları ve devam ederlerse gereğinin yapılacağı’ gibi ifadelerle korku salmaya çalıştılar. Üyelerimizi hedef alan, ailelerini arayıp tehdit eden, polis olduğunu söyleyen bu kişiler bu gücü nereden almaktadırlar? Bilgilerimize böyle ulaşılması ve kullanılması hak hukuk tanımazlıktır. Tehditleriniz bizi durduramaz, açık açık örgütlenmeye devam edeceğiz.

Mafyatik yöntemlerle yapılan bu aramalar ile Anayasada tanımlı basın açıklaması yapma hakkımız, fikir ifade hürriyetimiz ve örgütlenme hakkımız suç gibi gösterilmektedir. Yapılmak istenen, kadın cinayetlerini durdurmak isteyen kadınları engellemek ve korkutmaktır. Bilin ki bizler ne kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizden ne de bunun için örgütlenmekten vazgeçmeyeceğiz. Bir avuç çete olanlara sesleniyoruz: Bizi durduramayacaksınız, açık açık örgütlenmeye devam edeceğiz. 6284’ü ihlal ettiğinizi, yükümlülüklerinizi yerine getirmediğinizi de anlatmaya devam edeceğiz."