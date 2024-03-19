Polisten kaçarken öldü, Paris sokakları karıştı

Dış Haberler

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında 18 yaşındaki motosikletli gencin 14 Mart’taki kovalamaca sırasında polis aracıyla çarpışarak hayatını kaybetmesi protestolara neden oldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, polisin kovaladığı Wanyss isimli gencin yaşamını yitirmesi, memleketi Courneuve’da protesto edildi.

Paris’in Courneuve banliyösünde bir grup genç, havai fişekler ve molotofkokteylleriyle polis karakolunu hedef aldı. Sosyal medyadaki görüntülerde karakol çevresinin yer yer ateşe verildiği görüldü. Olaylarla ilgili 6’dan fazla kişi gözaltına alındı. Kamera kayıtlarında yanlış yola sapan polis aracının, başka bir ekipten kaçmaya çalışan Wanyss’in motosikletiyle çarpıştığı görülüyor. Fransız polisi dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle daha önce de bazı gençleri öldürmüş, bu infazlar büyük tepki yaratmıştı.