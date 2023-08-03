Polonya Başbakanı Morawiecki: Belarus'ta 4 bin Wagner paralı askeri var

Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus'ta 4 bin Wagner savaşçısının bulunduğunu söyledi. Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı asker grubunıun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini açıklamıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, şu anda Belarus topraklarında yaklaşık 4 bin Wagner paralı askerinin bulunduğunu söyledi.

Morawiecki, düzenlenen basın toplantısında, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Wagner grubuna ilişkin görüştüklerini belirtti.

Wagner grubunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bizim verilerimize göre Belarus topraklarında yaklaşık 4 bin Wagner paralı askeri var ve Nauseda'dan alınan bilgiye göre bu sayı biraz daha fazla" diye konuştu.

Morawiecki, Wagner varlığının Rusya için "Polonya'nın ve müttefiklerinin tepkisini test etmenin bir yolu" olduğunu ifade etti.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

BELARUS ORDUSUNA EĞİTİM VERDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner'den yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı askerlerden bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini açıklamıştı.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.