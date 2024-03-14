Polonya'da içki içip araba kullananın aracına el konacak

Polonya'da bugünden itibaren içki içip araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak.

Polonya'da bugün yürürlüğe giren yasa ile yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkol tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak.

Yasa, herhangi bir trafik kazasına karışan ve yapılan kontrol neticesinde kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da herhangi bir araçla terk eden sürücülerin de araçlarına el konulmasını içeriyor.

KENDİSİNE AİT DEĞİLSE ARAÇ DEĞERİNDE CEZA

Eğer içki içen sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. İçki içilip kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse araca el koymak yerine ise sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödeyecek.

Polonya'da halihazırdaki yasalara göre 0,2 ile 0,5 arasında alkol tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulurken, 2 bin 500 zloti de (20 bin TL) para cezası uygulanmakta. Promil seviyesinin 0,5'i aşması durumunda verilen para cezası 5 binden 60 bin zlotiye (40 bin ile 490 bin TL) kadar çıkıyor. Aynı zamanda ehliyetine el konulan ve 15 ceza puanı uygulanan sürücü hakkında ayrıca dava açılmakta. Bugün yürürlüğe giren yasayla trafik kazalarının daha da azaltılması hedefleniyor.

POLONYA'DA HER GÜN 255 KİŞİ İÇKİ İÇİP TRAFİĞE ÇIKIYOR

İstatistiklere göre, Polonya'da her gün 255 kişi içki içtikten sonra trafiğe çıkıyor. Geçtiğimiz yıl polis, ülke çapında yaptığı kontrollerde içki içmiş 90 bini aşkın sürücü yakalarken, yıl başından bu yana ise içki içmiş neredeyse 13 bin sürücü yakalandı.