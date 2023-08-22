Polonya silahlanmaya hız verdi: ABD'den 96 Apache helikopteri satışına onay
NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordulardan birini kurmak isteyen Polonya askeri harcamalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Polonya'nın ABD'den istediği Apache helikopteri satışına da onay geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay verdi.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde 96 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği bildirildi.
SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.
ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.
Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.
POLONYA SİLAHLANIYOR
Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırmasının ardından Polonya medyasında ülkenin tehlikede olup olmadığına dair haberler yer almaya başladı.
Savaşın başlamasından birkaç hafta sonra 5 Nisan 2022'de Varşova yönetimi, 250 Amerikan Abrams tankı satın almak üzere yaklaşık 5 milyar Euro değerinde bir anlaşma imzaladı.
Polonyalı yetkililer Temmuz 2022'de Güney Kore'den 1000 K2 Black Panther tankı ve 672 K9 Thunder obüsü almak için başka bir anlaşma imzaladı.
Eylül 2022'de 96 Apache helikopteri için ABD ile anlaşma sağlayan Polonya, bunlardan 8'ini geçen ay teslim aldı.
Polonya, Kasım 2022'de Güney Kore ile 218 adet K239 Chunmoo roketatar satın almak için anlaşma sağladı.
Bakan Blaszczak, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada ABD'nin Varşova'ya yaklaşık 500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin satışını onayladığını bildirdi.
28 Şubat'ta da Bakan Blaszczak, ülkesinin kullandığı eski Sovyet tipi piyade savaş araçlarının yerini alması amacıyla binden fazla "Borsuk" adı verilen zırhlı muharebe aracının üretimi için sözleşme imzalandığını bildirdi.
DENİZ KUVVETLERİ DE GÜÇLENDİRİLİYOR
Baltık Denizi'nde kısmen Rusya ile sınırı olan bir kıyı şeridine sahip Polonya, son dönemde deniz kuvvetlerini de güçlendirmek için harekete geçti.
Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden birkaç gün sonra 4 Mart 2022'de Polonya, İngiliz silah üreticisi Babcock ile 3 yeni fırkateyn için 1,4 milyar sterlinlik (1,65 milyar Euro) anlaşma imzaladı.