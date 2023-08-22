Polonya silahlanmaya hız verdi: ABD'den 96 Apache helikopteri satışına onay

NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordulardan birini kurmak isteyen Polonya askeri harcamalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Polonya'nın ABD'den istediği Apache helikopteri satışına da onay geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde 96 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği bildirildi.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.