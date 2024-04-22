Polonya: Topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya hazırız

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Polonya merkezli Fakt gazetesine verdiği röportajda Duda, Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesini "daha fazla askerileştirdiğini ve son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını" belirtti.

Duda, Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının "bir süredir" tartışıldığını ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı, "Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız" diye konuştu.