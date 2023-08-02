Polonya ve Belarus arasında 'hava sahası' gerilimi

Polonya, Belarus helikopterlerinin hava sahası ihlalinde bulunduğunu bildirdi, durumu "provokasyon" olarak niteledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Belarus ise helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, dün (1 Ağustos) Belarus'a ait iki askeri helikopterin, Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Varşova ve NATO'nun doğu kanadını hedef alan bir provokasyon olduğunu öne sürdü.

Skurkiewicz, Polonya devlet radyosuna yaptığı açıklamada, iki Belarus helikopterinin, Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğini anımsattı. Varşova'nın NATO karargahını olaydan haberdar ettiğini belirten Skurkiewicz, Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi'nin dün toplandığını ifade etti.

SINIRDA ASKER SAYISININ ARTIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Wojciech Skurkiewicz, bu toplantı sonucunda Belarus sınırındaki asker sayısının artırılmasına ve bölgeye ilave askeri helikopterler gönderilme kararı alındığının altını çizdi.

Polonya hükümetinin bu tür "provokasyonlara" kesinlikle rıza göstermediğini vurgulayan Skurkiewicz, şunları kaydetti: "Bu, Varşova'yı ve NATO'nun doğu kanadını hedef alan bir provokasyon. Bunlar kesinlikle yaşanmaması gereken durumlar ancak doğu sınırımızın ötesinde kimlerin rakibimiz olduğunun farkındayız. Bu, kesinlikle güvensiz bir durum. Eğer bu tür durumlar yaşanacak ve tırmanacaksa, o zaman eylemlerimiz potansiyel tehditlere uygun olacaktır."

BELARUS: HELİKOPTERLERİMİZ POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL ETMEDİ

Belarus Savunma Bakanlığı ise Belarus askeri helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varşova'nın "Mi-24" ve "Mi-8" model Belarus askeri helikopterlerinin dün Polonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların "uydurma" olduğu belirtildi.

"Açıklama, Polonya askeri ve siyasi yönetim tarafından Belarus sınırına yakın güçlerin ve araçların sınıra yığılmasını haklı çıkarmak için yapıldı" ifadesine yer verilen açıklamada, Polonya radarlarının herhangi bir ihlal kaydetmediği ve bu yüzden daha sonra uçuşun "sınır geçişinin radar sistemlerince tespit edilmesini engelleyen çok alçak bir irtifada gerçekleştiği" iddiasının ortaya atıldığı kaydedildi.

Belarus Savunma Bakanlığının bu iddiaları "dedikodu kaynaklı" olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Mi-24 ve Mi-8 helikopterleri tarafından hava sahasının ihlal edilmediğini kaydederiz" denildi.