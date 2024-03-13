Polonya’da büyükelçi krizi: Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında gerginlik

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 50 ülkedeki büyükelçinin görevine son verme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sikorski’ye karşı çıkarak kendisinin onayı olmadan hiçbir elçinin görevine son verilemeyeceği açıkladı.

Polonya’da yeni hükümet ile Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında büyükelçi krizi patlak verdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin bugün 50 ülkedeki büyükelçinin görevine son verme kararı aldığını, bir önceki hükümet tarafından büyükelçiliğe önerilmiş ve ilgili ülkelerce onay bekleyen isimlerin ise geri çekildiğini duyurdu.

DUDA, SİKORSKİ'YE KARŞI ÇIKTI

Bakanlığın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Duda, "Cumhurbaşkanı’nın imzası olmadan hiçbir büyükelçinin görevine son verilemez, hiçbir yeni büyükelçi atanamaz" dedi.



BAŞBAKAN'DAN DUDA'YA YANIT

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, Duda’nın bu açıklamasına cevap vererek, "Eğer başka bir imkan olmazsa elbette ki büyükelçileri ülkeye geri çağıracağız. Cumhurbaşkanı tutumunu değiştirene kadar ya da Cumhurbaşkanı değişene kadar söz konusu büyükelçiliklerde maslahatgüzarlar görev yapacaktır. Eğer böyle bir çözüm Cumhurbaşkanı’nı tatmin ediyorsa yapacak bir şey yok" dedi.

Tusk, tüm Polonya Büyükelçiliklerinde devletin işlerini yürütecek, Polonya devletine bağımlı sadık bir ekibi oluşturmak ve geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Polonya’da bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri Mayıs 2025’te yapılacak. İkinci kez Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Duda’nın görevi ise Ağustos 2025’te sona erecek.