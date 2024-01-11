Polonya’da iktidar krizi: İki vekile sarayda gözaltı

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Polonya’da Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile ekim ayında seçimleri kazanan Avrupa Birliği (AB) yanlısı koalisyon arasındaki siyasi kriz sürüyor. Eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve Bakan Yardımcısı Manciej Wasik, önceki gece başkent Varşova’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, X hesabından, “Kanun önünde herkes eşittir” paylaşımı yaptı. Varşova'daki başkanlık sarayı önünde toplanan göstericiler ise, ikili hakkında çıkarılan tutuklama emrine karşı protesto gösterisi düzenledi. Kaminski ve Wasik hakkında “görevi kötüye kullandıkları” ve “yolsuzluğa azmettirdikleri” suçlamasıyla dava açılmıştı. Ekim ayında PiS’ten milletvekili seçilen ikili, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 2015 yılında kendilerini affetmesi nedeniyle haklarında hapis cezası veren mahkemeyi tanımadıklarını ilan etmişti. Parlamento Başkanı Szymon Hołownia, durumu "çok büyük bir anayasal kriz" diye niteledi. Muhalefeti baskı altına alarak "diktatörlük inşa etmekle" suçlayan iki vekil ise hapishanede açlık grevine başladı.